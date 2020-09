Zum mittlerweile zehnten Mal hat am Sonnabend der "Tag des Handwerks" stattgefunden. Auf Bundesebene wurde der Tag nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks online begangen. Ein 24-Stunden-Videoprojekt zeigt dabei das Leben von verschiedenen Handwerkerinnen und Handwerkern. Die Handwerkskammer zu Leipzig hat hingegen an ihrem bewährten "Marktplatz der Vielfalt" festgehalten. Am Nachmittag kamen auf dem Augustusplatz etwa 60 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Handwerksinnungen - natürlich mit Abstand - zusammen und stellten ihre Gewerke vor.