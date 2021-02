Rollender Riese Koloss kommt über Bundesstraße 176 bei Groitzsch

Technikfans und Anwohner werden am Sonnabendfrüh ihre Kameras zücken und ein Technikschauspiel der besonderen Art verfolgen. An der B 176 bei Groitzsch und Neukieritzsch wird ein Baggerungetüm über die Straße in ein neues Abbaufeld fahren. Unter Bergbauexperten gilt der Bagger eher als kompaktes und kleineres Gerät.