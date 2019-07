Die Fahrt mit Bus und Bahn wird ab 1. August in der Oberlausitz und Niederschlesien sowie in der Region um Leipzig teurer. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) und der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) heben die Preise für einzelne Tickets an.

Im ländlichen Raum um Leipzig gelten neue Fahrpreise. Bildrechte: MDR/WSB Werbeagentur

Die Preise in den Landkreisen und Stadtverkehren rund um Leipzig steigen im Schnitt um 2,1 Prozent. Dabei bleiben Einzel-, Vier-Fahrten- und Tageskarten für eine Tarifzone preislich konstant, betont der MDV. In den übrigen Preisstufen erfolgt eine differenzierte Preisanpassung, die nach Einschätzung des Verbundes "in der Regel moderater ausfällt". In Grimma wird für Senioren ab 65 Jahren ein Abo-Aktiv-Ticket angeboten. In Leipzig bleiben die Fahrpreise unverändert, da die Stadt eine kurzfristige Erhöhung der Mittelbereitstellung für den ÖPNV in Leipzig für zwei Jahre beschlossen hat. Wer aus der Leipziger Tarifzone 110 hinausfährt, muss allerdings die Fahrpreisänderungen außerhalb der Messestadt beachten.



Beim ZVON und beim MDV können Fahrgäste ihre zum alten Preis gekauften Tickets noch bis Jahresende nutzen. Die Verkehrsverbünde Oberelbe, Mittelsachsen und Vogtland verzichten in diesem Jahr auf Fahrpreiserhöhungen.