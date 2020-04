Nach einem Überfall in einer Wohnung im Leipziger Stadtteil Sellerhausen-Stünz ist ein dritter Tatverdächtiger gefasst worden. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Bei dem Überfall am 2. April 2020 wurden zwei Männer verletzt, einer von ihnen erlitt eine Schussverletzung.

Gegen den 22-jährigen Tatverdächtigen sei bereits am Sonntag Haftbefehl erlassen worden. Es bestehe der dringende Tatverdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein 24-jähriger Libyer und ein 35 Jahre alter Iraker waren bereits festgenommen worden.

Die Verdächtigen sollen zwei Männer in einer Wohnung im Leipziger Osten überfallen haben. Ein 24 Jahre alter Algerier wurde dabei von einem Schuss getroffen und schwer verletzt. Das andere Opfer erlitt Schnittverletzungen. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilte, wurde der Algerier inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Ermittlungen zu weiteren Beteiligten und zum Hintergrund der Auseinandersetzung dauern an, so die Staatsanwaltschaft.

Quelle: MDR/dpa/lt