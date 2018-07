Leipzig: Verdächtiger im Fall Sophia L. soll ausgeliefert werden

Der Tatverdächtige im Fall der getöteten Leipziger Studentin Sophia L. soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Wie die Staatsanwaltschaft Bayreuth mitteilte, hat die spanische Justiz der Auslieferung nun zugestimmt. Wann der 41-jährige Lastwagenfahrer nach Bayern gebracht wird, ist allerdings noch unklar. "Die Spanier wollen ihr Verfahren, das sie gerade führen, noch zu Ende bringen", sagte der leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel am Montag in Bayreuth.

Dem 41 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, die 28-jährige Sophia L. ermordet zu haben. Die gebürtige Ambergerin wollte am 14. Juni von Leipzig nach Bayern trampen. Sie stieg an einer Tankstelle in Schkeuditz in einen Lastwagen mit marokkanischer Zulassung. Danach verlor sich ihre Spur. In Nordspanien wurde später ihre Leiche gefunden. Dringend tatverdächtig ist der 41 Jahre Lastwagenfahrer, den die spanische Polizei zwei Tage vor dem dortigen Leichenfund gefasst hatte.