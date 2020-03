Klaus Hofmann sitzt für die AfD im Stadtrat von Taucha. Für Freitag hat er einen Vortragsabend mit mehreren AfD-Rednern organisiert - unter ihnen Parteichef Tino Chrupalla und der Bundestagsabgeordnete Peter Boehringer. "Ich wurde schon von Leuten angesprochen, weil sie die Präsenz der AfD in Taucha vermisst haben", sagte Hofmann MDR SACHSEN. "Deshalb haben wir diese Informationsveranstaltung organisiert. Und das ist auch unser verfassungsmäßiges Recht." Allerdings stößt die Veranstaltung in Taucha auf Kritik – aus mehreren Gründen.

Streit gibt es beispielsweise um den Veranstaltungsort. Denn stattfinden soll der Vortragsabend in der Grundschule "Am Park". Die Schulleitung stellt auf der Webseite klar: "Ausgenommen von schulischen Höhepunkten werden die Räumlichkeiten unserer Einrichtung häufig durch den Schulträger (Stadt Taucha) vermietet. Weder die Schul- noch die Hortleitung sowie die Lehrkräfte und Erzieher/innen haben Einfluss auf die Mieter und die Inhalte dieser durch Fremdvermietung durchgeführten Veranstaltungen."

Auf Nachfrage von MDR SACHSEN betonte Bürgermeister Tobias Meier (FDP), CDU und SPD hätten schon öfter Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle oder der Schule gehabt - das stehe nun auch der AfD zu. "Also entweder gleiches Recht für alle bei der Eröffnung der öffentlichen Einrichtungen. Oder wir verschließen die öffentlichen Einrichtungen für jegliche Parteien." Es sei aber zu diskutieren, ob es Parteien auch zukünftig möglich gemacht werden soll, die Räume zu mieten. "Das ist eine Diskussion, die dann im Stadtrat geführt wird. Und ich denke, sie wird sehr kontrovers geführt werden."

Tino Chrupalla gehört zur Führungsspitze der AfD. Bildrechte: dpa

Auch an der Wahl der Redner, die am Freitag in der Grundschule auftreten sollen, entzündet sich Kritik. So hat sich Tino Chrupalla aus Görlitz angekündigt. Er gehört neben Jörg Meuthen zum Führungsduo der AfD. Marco Rietzschel von den Jusos Leipzig erklärte in einer Mitteilung: "Der ostsächsische Bundestagsabgeordnete Chrupalla arbeitet mit dem völkischen Flügel und daher auch mit Höcke zusammen. Er wollte zum Beispiel schwarze Listen für kritische Journalist*innen in Auftrag geben." Als Mitglied der AfD stehe er für die "von deren Mitgliedern verbreiteten Ideologien der Ungleichwertigkeit." Dem wolle man entschieden widersprechen.