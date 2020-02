In Taucha hat ein 45 Jahre alter Mann am Donnerstag seinen Wohnungsnachbarn gedroht, das Haus in die Luft zu sprengen. Anschließend verließ er das Gebäude. Die besorgten Nachbarn riefen die Polizei. Die Beamten konnten nach einer Durchsuchung keine unmittelbare Gefahr erkennen.