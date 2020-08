Im Kulkwitzer See in Leipzig hat sich ein tödlicher Tauchunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, waren am Sonntagmittag insgesamt sieben Personen am Ostufer zu einem Tauchgang aufgebrochen. Einer von ihnen, ein 50-Jähriger, sei im Anschluss nicht mehr an die Oberfläche zurückgekehrt.