Knapp zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA haben am Sonntag in Leipzig Tausende Menschen gegen Rassismus demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter sollen sich mehr als 15.000 Demonstranten im Leipziger Zentrum versammelt haben.

Riesiger Zulauf zur Demo

Bildrechte: Susann Blum Ein MDR-Reporter berichtet, dass der Willy-Brand-Platz vor dem Leipziger Hauptbahnhof am Nachmittag mit Menschen gefüllt war. In den umliegenden Parks und Grünanlagen und auf dem Innenstadtring haben sich so viele Menschen versammelt, das ein Vorankommen kaum noch möglich gewesen sei. Die Polizei musste die Straße für den Verkehr absperren.

Redner erklären Rassismus zum internationalen Problem

Bildrechte: Susann Blum Bei den zahlreichen Redebeiträgen während der Demo sprachen sich die Redner für Freiheit und Gerechtigkeit für alle aus und erklärten den Rassismus zu einem internationalen Problem, der ebenso nach einer internationalen Lösung verlange. Es kamen auch Migranten zu Wort, die von ihren täglichen Erlebnissen mit Rassimus berichteten.

Ein Bündnis verschiedener Organisationen hatte zu der Demonstration aufgerufen. Bereits gestern gab es ähnliche Demos in Dresden, Chemnitz und Leipzig. Anlass der Demonstrationen war auch hier der Tod des Afroamerikaners George Floyd, der am 25. Mai nach einem Polizeieinsatz in der US-Großstadt Minneapolis starb. Ein weißer Polizist hatte mehrere Minuten lang auf dem Nacken des unbewaffneten und fixierten Mannes gekniet. Wegen seines Todes war es in den letzten Tagen zu Protesten und teils gewalttätigen Ausschreitungen in mehreren Städten der USA gekommen.

Bildrechte: Susann Blum

Quelle: MDR/lt/kh