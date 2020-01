Am Freitag endet die kurze Winterpause in der Fußball-Bundesliga. RB Leipzig konnte als Tabellenführer überwintern und steht außerdem in den Achtelfinals der UEFA Champions League und des DFB-Pokals. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann hat in der zurückliegenden Saisonhälfte also vieles richtig gemacht. Die Erwartungen an den Club sind vor diesem Hintergrund hoch. Die Redaktion von Sport im Osten hat die Lage zusammengefasst und gibt einen Ausblick auf den Rückrundenstart.