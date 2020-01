Das Gebäude des Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums (GKDZ) in Leipzig.

Das Gebäude des Gemeinsamen Kompetenz- und Dienstleistungszentrums (GKDZ) in Leipzig. Bildrechte: mdr

Die gemeinsame Polizei-Abhörzentrale von fünf Bundesländern in Leipzig nimmt langsam Gestalt an. Die technischen Planungen für das Rechenzentrum seien inzwischen erstellt und mit den Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt worden, teilte der Chef des Zentrums, Ulf Lehmann, mit. Die Beschaffung der Rechentechnik laufe jetzt an. Zudem seien bundesweite Stellenausschreibungen für IT-Spezialisten geplant.