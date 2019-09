Die häufigsten Kopfschmerzen sind die des Spannungstyps. Die Patienten sagen, es ist ein beidseitiger Kopfschmerz, der nicht so stark ist. Diese Schmerzen haben sehr viele Menschen, ein oder mehrmals in ihrem Leben. Das führt aber die Patienten nicht zum Arzt, weil es sie nicht so stark beeinträchtigt. Im Gegensatz dazu die Migräne. Die beeinträchtigt den Alltag der Patienten erheblich. Manchmal sind es solche Schmerzen, dass sich die Patienten hinlegen müssen. Körperliche Aktivitäten führen dazu, dass die Beschwerden zunehmen, Übelkeit und Erbrechen treten auf, man wird Licht- und Lärmempfindlich. Die Clusterkopfschmerzen sind dagegen die stärksten Schmerzen die wir kennen. Davon sind vornehmlich junge Männer betroffen. Das sind Attacken, die sehr kurz anhalten - zwischen 30 Minuten und drei Stunden. So wie sie kommen, mit maximaler Intensität, verschwinden sie wieder. Clusterkopfschmerzen werden immer auf einer Seite lokalisiert. Symptome dafür sind auch tränende Augen und eine laufende Nase. Das heißt, aufgrund der Symptome und der Untersuchung der Patienten kann man schon sehr gut unterscheiden, um welche Form des Kopfschmerzes es sich handelt.