Unbekannte haben in Leipzig zwei Autos der Telekom in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer im Zentrum der Stadt am Mittwoch gegen Mitternacht gemeldet. Beide Fahrzeuge standen auf dem Betriebsgelände der Telekom in der Nähe des Hauptbahnhofes und brannten teilweise aus. Der Schaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.