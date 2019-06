Leipziger Oberbürgermeisterwahl findet im Februar 2020 statt

In Leipzig soll am 9. Februar 2020 ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Das hat die Stadt am Montag bekanntgegeben. Die Wahl ist nötig, weil die Amtszeit von Burkhard Jung, der wieder kandidieren will, Ende März kommenden Jahres ausläuft. Gemäß Sächsischer Gemeindeordnung muss die Oberbürgermeisterwahl frühestens drei und spätestens einen Monat nach Freiwerden der Stelle durchgeführt werden. Sollte im ersten Wahlgang kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, würde am 1. März der zweite Wahlgang stattfinden. Der Stadtrat muss noch über den Termin abstimmen.