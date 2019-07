Bundesligist RB Leipzig spielt am Freitagabend ab 18 Uhr gegen den Fußballclub Stade Rennes. Der französische Pokalsieger spielt in der Ligue 1. Wie der Leipziger Verein mitteilte, sind insgesamt drei Spielabschnitte zu je 45 Minuten geplant. Damit solle allen Spielern genügend Einsatzminuten ermöglicht werden, hieß es. Nach einem 1:4 gegen den FC Zürich und einem 3:2 gegen den türkischen Rekordmeister Galatasaray Istanbul ist es das dritte Testspiel von RB unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann.

Das Spiel findet nicht in Leipzig, sondern in Makranstädt statt, wo der RB vor zehn Jahren sein erstes Spiel bestritt. In der Saison 2009/10 trat der damals neu gegründete Verein dort zu seiner erste Spielzeit an und stieg von der Ober- in die Regionalliga auf. Zuvor war vom Verein das Startrecht des SSV Markranstädt für die Oberliga übernommen worden.