In diesem Advent, zu Weihnachten und am Dreikönigstag bleibt der weltberühmte Thomanerchor Leipzig stumm. Alle Termine wurden abgesagt. Bildrechte: Matthias Koch

Der Thomanerchor in Leipzig hat alle Auftritte bis zum 10. Januar 2021 abgesagt. Der bevorstehende Lockdown in Sachsen und der erste bestätigte Corona-Fall in den eigenen Reihen des Knabenchores am Dienstag hätten zu dieser Entscheidung geführt, teilte der Thomanerchor mit. Alumnat- und Probenbetrieb würden sofort eingestellt. Alle geplanten weihnachtlichen Aufführungen des Knabenchores in der Thomaskirche Leipzig sind abgesagt.

Seit März 2020 erlebte der Thomanerchor Leipzig, jeder einzelne Thomaner, seine Eltern und Familien, ja wir alle Zeiten, die von ungewohnten Bedingungen, vielem Verzicht sowie mancherlei Einschränkungen geprägt waren und noch sind. Ich bedauere es zutiefst, dass wir unserem Ziel, im Advent und zu Weihnachten mit unserem Gesang, so viele Menschen wie möglich zu erreichen nicht nachkommen werden können. Gotthold Schwarz Thomaskantor

Thomaskantor Gotthold Schwarz bedauert, dass die Thomaner in diesem Jahr die Menschen nicht mit ihrem Gesang erfreuen können. Aber die Sicherheit der Sänger, Mitarbeiter und Konzertbesucher geht vor, sagt die Stadt Leipzig. Bildrechte: MDR/ Matthias Knoch

Bis zuletzt geprobt

Bis zuletzt hatte der Chor nach eigenen Angaben an Hybridlösungen mit Präsenzauftritten in Gottesdiensten und Motetten sowie Online-Formaten gearbeitet. Damit sollten der seit mehr als 130 Jahren stattfindende "Weihnachtsliederabend", und die traditionellen Gottesdienste in der Thomaskirche zu Weihnachten, Silvester und zum Epiphaniasfest (6. Januar) auch in Corona-Zeiten in abgewandelter Form stattfinden. Das Hygienekonzept mit engmaschigen Tests erlaubte den Thomanern seit einigen Wochen eine nahe am Normalbetrieb orientierte Chor- und Probenarbeit, hieß es.

Internatsöffnung von Schulöffnungen abhängig

Die Öffnung des Alumnats in Leipzig sei an die Schulöffnungen in Sachsen gebunden. Bislang sollen die am 10. Januar wieder starten. Sachsens Landesregierung will noch am heutigen Freitag eine neue Corona-Schutzverordnung beschließen. Sie sieht unter anderem die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten vom 14. Dezember bis zum 10. Januar vor.