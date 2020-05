Am Montag ist der erste Bauabschnitt an der Thomaskirche in Leipzig beendet worden. Wie der Thomaskirchverein mitteilte, ist die Restaurierung der unteren Glockenstube abgeschlossen. Die Aufhängung ist erneuert, die fünf Tonnen schwere Gloriosa und die Hilliger-Glocke sind wieder eingehängt worden. Bei der Runderneuerung haben die beiden Glocken demnach auch neue Klöppel erhalten, seien gereinigt und mit einer neuen Antriebstechnik versehen worden. Um die Schwingungen künftig optimal aufzunehmen, sei zudem das Mauerwerk verstärkt worden, teilte der Thomaskirchverein mit. Am Pfingstsonntag soll das Geläut erstmalig wieder zu hören sein.