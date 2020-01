Silvester hatte ein mutmaßlich verwirrter Mann 25 Scheiben der Thomaskirche und am Thomashaus nebenan eingeschlagen, darunter vier wertvolle Buntglasfenster aus dem 19. Jahrhundert und ein Jugendstilfenster. Der 55 Jahre alte Mann hatte laut Polizei die Steinwürfe Anfang Januar zugegeben. Auch soll er am 28. Dezember Scheiben am Kirchenmusikbüro zerschossen haben. Er hatte sich als "Sohn Gottes" bezeichnet und war in eine Fachklinik gebracht worden. Laut Polizei ist er seit einer Woche wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler prüfen derzeit, ob Spuren auf beschlagnahmten Steinen mit DNA-Proben des Mannes übereinstimmten, hieß es.