Der sächsische Verfassungsschutz hat vor einer Unterwanderung durch Rechtsextremisten der "Querdenken"-Versammlung gewarnt. Für die Teilnahme an der Veranstaltung unter dem Motto: "Zeit, es zu beenden" sei bundesweit in der rechtsextremistischen Szene mobilisiert worden, teilte das Landesamt für Verfassungsschutz mit. Rechtsextremisten missbrauchten die Corona-Proteste für ihre Zwecke.

Am Sonnabend müsse in Leipzig auch wieder mit der Teilnahme von gewaltbereiten Gruppen, etwa aus Fußballfan- und Kampfsportgruppierungen, gerechnet werden. Störaktionen seien daher einzukalkulieren, dürften aber eher von Einzelpersonen ausgehen, hieß es. Neben NPD-Ortsgruppen würden auch Einzelpersonen der rechtsextremistischen Szene für die Demo in Leipzig werben. Mehreren des politischen rechten Spektrums angehörigen Personen hatte die Polizei Leipzig bereits ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Zudem mobilisiere die linksextremistische Szene für Aktionen am Sonnabend.