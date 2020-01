In den Stadtteilen Zentrum-Süd, Connewitz und Südvorstadt ist ab dem frühen Nachmittag mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Polizei bittet darum, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren.

Das Sächsische Innenministerium hat auf Antrag der Polizeidirektion Leipzig einen Kontrollbereich angeordnet. Dieser gilt bereits seit Freitagabend 22 Uhr und wird bis Sonntag, 6 Uhr morgens, aufrechterhalten. In diesem Kontrollbereich ist laut Polizei "das Mitführen von Waffen, Schutzbewaffnung oder sonstigen Gegenständen, die ihrer Art nach zur Verletzung von Personen oder zur Beschädigung von Sachen geeignet und bestimmt sind, verboten. Ebenso steht das Mitführen von Utensilien zur Vermummung dort im Fokus.

Wegen der Demonstrationen am Connewitzer Kreuz haben die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) auf Änderungen im Nahverkehr aufmerksam gemacht: So fahren Busse der Linie 89 bis voraussichtlich Sonntag 2 Uhr nur bis und ab Haltestelle August-Bebel-Str. / Richard-Lehmann-Straße.



Auch die Buslinie 107 ist von den Demonstrationen betroffen: Bis Mitternacht fahren die Busse den Angaben zufolge nur zwischen Zwenkauer See und S-Bahnhof Markkleeberg.