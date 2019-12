09.12.2019 Live-Ticker: Fliegerbombe westlich von Leipzig gefunden - Evakuierung ab 9 Uhr

Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist in Leipzig eine Fliegerbombe entdeckt worden. Dieses Mal haben Hobbysucher am Sonntagnachmittag auf einem Feld westlich von Leipzig eine Bombe entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst will den 250 Kilogramm schweren Blindgänger im Laufe des Tages entschärfen. Ab 9 Uhr soll mit den Evakuierungen begonnen werden. Wir halten Sie im Live-Ticker auf dem Laufenden.