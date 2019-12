Für Bauleiter Andreas Kämpfer ist es nicht die erste Baustelle mit Fundmunition: "Ich schätze, dass es eine Fünf-Zentner-Bombe sein wird." Bei der Arbeit mit dem Kettenbagger habe man die Bombe in bis zu vier Metern Tiefe gefunden, so der Bauleiter. Weil sich an der Stelle auch ein großes Stromkabel befand, habe man die Bombe vorher nicht mit Detektoren orten können, vermutet Kämpfer.