Sachsens ehemaliger Ministerpräsident, Stanislaw Tillich, ist am Dienstag als Aufsichtsratsvorsitzender der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft Mibrag bestätigt worden. Das teilte das Bergbauunternehmen nach einer Sitzung in Leipzig mit. Als "gebürtiger Sorbe und Lausitzer " habe sich Tillich "intensiv mit dem Thema Bergbau auseinandergesetzt", heißt es in der Begründung.