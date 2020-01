Die beiden Todesopfer einer Pool-Party kurz vor Weihnachten in Gerichshain sind vermutlich ertrunken. Das teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Inwieweit dabei Trockeneis auch eine Rolle spielte, werde noch untersucht. Unklar ist noch, ob durch eine mögliche Intoxikation von Trockeneis die beiden Männer bewusstlos waren und infolgedessen ertrunken sind.

Der bei der Party verletzte 47-Jährige konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge gegen einen männlichen Beschuldigten eingeleitet.



Zwei Männer im Alter von 20 und 39 Jahren waren bei einer Feier am vierten Advent ums Leben gekommen. Sie trieben leblos im Pool auf einem Grundstück in Gerichshain. Medienberichten zufolge soll es an der Poolanlage eine Trockeneismaschine gegeben haben, die Nebel produziert.