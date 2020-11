Nach der tödlichen Auseinandersetzung am Leipziger Hauptbahnhof am Donnerstag ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 25-Jährige werde noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, teilte die Polizei mit. Der Tunesier stehe unter dem dringenden Tatverdacht, am Donnerstag einen 29-Jährigen nach einem Streit getötet zu haben. Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund der Tat liegen nach Angaben der Ermittler derzeit nicht vor.