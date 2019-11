Eine 60 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 6 bei Machern im Landkreis Leipzig gestorben. Die Polizei teilte mit, ein Auto sei am Montagmittag mit der Radlerin zusammengestoßen. Die Ftrau starb noch an der Unfallstelle, der 81 Jahre alte Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auto und Radlerin waren in derselben Richtung unterwegs. Angaben zum genauen Unfallhergang machte die Polizei nicht.