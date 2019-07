Ob nun auf dem Campingplatz oder im heimischen Garten, eines gehört auf jeden Fall dazu: das Grillen. Das ist ja inzwischen mehr als einfach nur Würste auf den Rost legen, das ist eine Wissenschaft geworden. Und es heißt, die Kohle spiele dabei eine ganz wichtige Rolle. Das sieht ein junges Leipziger Unternehmen ebenfalls so. Bei ihnen muss nicht nur die Qualität, sondern auch die Form stimmen. Sie stellen Grillkohle in Form von Totenköpfen her und nicht nur das.