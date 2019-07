In Leipzig ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Automobilwerk ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Fremdfirma in einer Werkhalle Montagearbeiten ausgeführt. Dabei löste sich eine fast zwei Tonnen schwere schwebende Last und traf den 22-Jährigen. Die genauen Umstände werden der Polizei zufolge noch untersucht. Möglicherweise sei der Lastenheber überladen worden, hieß es. Nach Informationen von MDR SACHSEN ereignete sich der Unfall im BMW-Werk. Die Produktion soll nicht betroffen sein.