Leipzig boomt bei Touristen - Dresden schwächelt

Blick auf den Altmarkt mit der Frauenkirche in Dresden. Bildrechte: imago/imagebroker

In Leipzig registrierte die Tourismusgesellschaft LTM ein Plus von rund vier Prozent mehr Übernachtungen im Vergleich zum ersten Quartal 2018. "Damit sind die Rekordmonate von Anfang 2018 noch einmal übertroffen worden", teilte die Tourismusgesellschaft LTM mit. Die Touristen blieben durchschnittlich 1,8 Tage lang in der Messestadt. In Dresden dagegen sank die Zahl der Gäste um sieben Prozent.



Der Landestourismusverband verwies darauf, dass es für einen Jahrestrend noch zu früh ist. Der zeichne sich erst ab Ende Mai ab. Zudem hätten die besucherstarken Osterfeiertage in diesem Jahr im April gelegen und tauchten noch nicht in der Statistik auf.