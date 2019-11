Im Themen-Bereich "Heimat Sachsen" werden die schönsten Ecken des Freistaates präsentiert. "Vom Leipziger Zoo über die Rosenstadt Sangershausen bis zur Dresdner Philharmonie" sei alles dabei, so der Veranstalter. Kultureinrichtungen, Sehenswürdigkeiten und Tourismusverbände stellen sich vor und bieten lokale Spezialitäten an. Am Freitag ist der Tag des Erzgebirges. Die erst kürzlich zum UNESCO-Welterbe ausgezeichnete Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří stellt sich den Besuchern mit Vorführungen in traditioneller Kleidung und typischer Musik vor.