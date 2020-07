Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Trainer Julian Nagelsmann versammelte die Spieler des Champions-League-Viertelfinalisten auf dem Klubgelände am Cottaweg zur ersten gemeinsamen Einheit auf dem Rasen.



Am Montag und Dienstag hatten zunächst die obligatorischen Diagnostik- und Leistungstests auf dem Plan gestanden. "Die Jungs hatten richtig Bock, waren sehr frisch und lebendig und haben einen guten Eindruck gemacht", sagte Nagelsmann hinterher: "Natürlich hat noch nicht jeder Pass immer den richtigen Abnehmer gefunden, aber trotzdem war das ein sehr guter Trainingsauftakt." Mit dabei war auch der dreimalige Nationalspieler Benjamin Henrichs, der vom französischen Erstligisten AS Monaco ausgeliehen ist. "Man hat schon gesehen, dass er ein gutes Element für uns reinbringt", sagte Nagelsmann.