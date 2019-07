Das Trainingslager im österreichischen Seefeld ist für RB Leipzig das erste mit dem neuen Coach Julian Nagelsmann. Es ist bereits das dritte Vorbereitungscamp vor der neuen Saison. Am Montag kam die Mannschaft in Tirol an. Auf dem Plan für die kommenden Tage steht dabei nicht nur das sportliche, wie Nagelsmann betonte: "Es ist gut, dass man in der langen Vorbereitung auch mal was anderes sieht und man hat auch Zeit, die Jungs kennenzulernen." Mit angereist ist auch Ralf Rangnick, der Vorgänger von Nagelsmann. Im Fokus des Trainingslagers stehen aber auch die Neuzugänge. Auf einen davon muss das Team aber vorerst verzichten.