In Leipzig ist am Donnerstag ein 86-Jähriger bei einem Zusammenstoß zwischen einem Taxi und einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig auf Anfrage von MDR SACHSEN am Freitag mitteilte, war der Mann Insasse eines Taxis, als dessen Fahrer verbotenerweise versuchte, von der mehrspurigen Eutritzscher Straße nach links abzubiegen. Daraufhin kam es zur Kollision mit einer von hinten kommenden Straßenbahn.