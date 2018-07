Leipzig: Der Weg einer transsexuellen Studentin zur Frau

Anna Kluge* ist anatomisch gesehen ein Mann. Das sieht man aber erst auf den zweiten Blick. Seit fünf Jahren beschäftigt sich Kluge mit der Frage, wie sie eine Frau werden kann. Doch eigentlich weiß sie schon viel länger, dass sie kein Mann sein will. Schon in der ersten Klasse merkte sie, dass sie anders war. "Ich habe mir zum Geburtstag ein Kleid gewünscht und mich gefragt, ob bei meiner Geburt etwas schief gelaufen ist", erzählt die 28-Jährige.

Für ihre Entscheidung, als Frau leben zu wollen, hat die Leipzigerin in ihrem familiären Umfeld viel Rückhalt erfahren. Trotzdem habe sie auch negative Erfahrungen gemacht. "Ich habe Freunde verloren, aber viele neue gewonnen", erinnert sie sich. Die gravierendste Folge sei allerdings durch das Ändern ihres Aussehens zustande gekommen. Denn plötzlich stand sie im Fokus der Öffentlichkeit. "Das ist mitunter sehr anstrengend", betont die großgewachsene Frau mit langen blonden Haaren. Die Blicke, die auf sie gerichtet sind, ertrage sie mal besser, mal schlechter. Besonders bedauert sie, dass sie als Person nicht immer ernstgenommen werde. "Ich arbeite nebenbei in einem Buchladen. Wenn die Kunden dann meine Stimme hören, schauen sie verdutzt auf." Denn die Stimme der Studentin hat trotz der Hormontherapie immer noch einen männlichen Klang.

Manchmal bleibt es allerdings nicht nur bei musternden Blicken. Am 25. Juni ist die junge Frau vor der Moritzbastei in Leipzig von einem Unbekannten erst beleidig und dann geschlagen worden, berichtet sie. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz. Jedoch nur auf Drängen der Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange. Sie habe sich sehr für ihren Fall eingesetzt. Obwohl es eine Empfehlung des Bundeskriminalamtes gebe, auch Übergriffe wegen sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität als politische Straftat zu kategorisieren, werde das in Sachsen noch nicht konsequent umgesetzt. "Homo-, trans- und interfeindliche Straftaten werden in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht gesondert ausgewiesen", erklärte das Ministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN.