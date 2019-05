Noch bis Mittwochabend können Bürgerinnen und Bürger im Internet über den künftigen Verlauf der B87n bei Taucha diskutieren. Auf ihrer Website stellt die mit der Planung beauftragte Baufirma Deges zwei Varianten für den Ausbau der Strecke zwischen Leipzig und Eilenburg vor. Sprecher Lutz Günther: "Wir haben schon über 300 Kommentare, es wird also rege diskutiert und es gibt viele Pros und Contras zu den Varianten." Die Abstimmung läuft noch bis Mitternacht. Danach sollen die Kommentare ausgewertet und die Ergebnisse in einem Bürgerforum Ende August vorgestellt werden, so Günther weiter.