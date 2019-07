In Leipzig treffen sich am Montag der Polizeipräsident Torsten Schultze und das Bündnis "Leipzig nimmt Platz". Nach Angaben eines Polizeisprechers soll das Gespräch am Nachmittag stattfinden. Hintergrund sind die Auseinandersetzungen während eines Anti-Abschiebe-Protestes vor rund drei Wochen. Bis zu 500 Menschen hatten gegen die Abschiebung eines Syrers demonstriert. Dabei war es zu Auseinandersetzungen zwischen den Demonstranten und der Polizei gekommen. Das Bündnis schrieb daraufhin einen offenen Brief an Schultze. Darin erklärte es sein Unverständnis darüber, wie es zum Ausbruch der Gewalt mit Verletzten auf allen Seiten kommen konnte. Man wolle gerne ins Gespräch kommen.