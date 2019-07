In Leipzig hat am Sonntag der 36. Leipziger Triathlon stattgefunden. Rund 1.500 Sportler haben sich in zwei Wettbewerben gemessen. Den Olympische Triathlon als Hauptwettkampf hat das Ehepaar Van Vlerken gewonnen, die auch die Vorjahressieger waren. Yvonne Van Vlerken legte die rund 1,6 Kilometer Schwimmen, 42 Kilometer Laufen und zehn Kilometer Radfahren in zwei Stunden, elf Minuten und 41 Sekunden zurück. Ihr Mann Per schaffte es in einer Stunde, 56 Minuten und 29 Sekunden. Am Sonnabend gab es im Vorfeld zur Hauptveranstaltung bereits einen Kindertriathlon.