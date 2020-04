Das Getreide steht vielerorts in dünnen Hälmchen auf den Äckern und wird vom strammen Ostwind hin und her geweht. Den Landwirten droht das dritte viel zur trockene Jahr in Folge. Der Präsident des Landesbauernverbandes, Torsten Krawczyk, sorgt sich um die Folgen der Dürre für die Landwirte. "Jetzt beginnt die Vegetation zu wachsen, wir kriegen warme Tage, alles sprießt und uns fehlt das Wasser."



Krawczyk denkt dabei längst nicht nur Weizen, Gerste, Kartoffeln und anderes Gemüse oder das Obst. Der Bauernfunktionär hat auch die Futtervorräte im Blick, die die Landwirte eigentlich für den Winter anlegen müssten.