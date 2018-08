Leipzig soll das Tor Tschetscheniens zur Außenwelt werden

Tschetschenien sucht Anschluss an den weltweiten Tourismus - und zwar von Leipzig aus. Dafür hat der tschetschenische Tourismusminister Muslim Bajtaziev am Dienstagnachmittag ein Abkommen über eine touristische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschetschenien unterzeichnet. Reisen in die Region am Kaukasus sollen nun einfacher werden. Die Leipziger Kooperation mit der Republik Tschetschenien sei die erste weltweit, sagte Konstantin Ermisch vom Leipziger Reiseunternehmen Paneurasia.

Der Kesenoiam See liegt auf einer Höhe von 1870 Metern inmitten des Kaukasus. Bildrechte: Shutterstock/Paneurasia

Zwischen Europa und Asien

Die Stadt Grosny wurde nach dem Krieg modern wiederaufgebaut. Der Einfluss des Orients ist deutlich erkennbar. Bildrechte: Shutterstock/Paneurasia Die Vielfalt Tschetscheniens erstreckt sich von der Bergregion des Kaukasus bis zur Millionenmetropole Grosny. Mit etwa 1,3 Millionen Menschen auf über 15.000 Quadratkilometern ist die Region dünn besiedelt. Die Bevölkerung ist größtenteils muslimisch. Der Einfluss Russlands und des Islams machen das Land und seine Menschen so faszinierend, findet Konstantin Ermisch: "Man taucht in eine andere Welt ein, ist aber immer noch in Russland. Es ist eine einmalige Landschaft. Die Tschetschenen sind sehr stolz auf ihre Geschichte, die auch lange zurück geht und sie möchten das auch gerne zeigen. Die Gastfreundschaft, so Minister Bajtaziev, sei Teil des Charakters der Tschetschenen.



Ermisch betreibt mit seinem Partner Eduard Klein ein Leipziger Reisebüro für ganz Russland. Ihr Unternehmen vertritt unter anderem die Stadt St. Petersburg in Deutschland. Doch eine Region war bisher kaum vertreten: der Kaukasus. Das soll sich nun ändern. "Der Kaukasus ist eine so schöne Region, die es verdient von deutschen Touristen entdeckt zu werden", sagt Ermisch.

"Keine Gefahr"

Das konnten Reisende auch bisher schon: Der Weg nach Tschetschenien führt über Moskau, das vom Flughafen Leipzig/Halle Leipzig aus dreimal die Woche angeflogen wird. Von dort gibt es eine direkte Anbindung nach Tschetschenien.

Dass es bisher nicht allzuviele Reisende in die Region gelockt hat, liegt womöglich auch am Auswärtigen Amt. Das rät von Reisen in den Nordkaukasus ab - wegen erhöhter Sicherheitsgefährdung. Das sei ein Problem, gibt Ermisch zu. Er betont aber: "Nicht alles, was über den Kaukasus geschrieben wird, entspricht der Wahrheit. Das Beste ist, sich selbst davon zu überzeugen. Die Tschetschenische Republik ist in Russland die sicherste Ecke, die es gibt. Davon haben wir uns selbst überzeugt."

Bei der Ankunft des Delegierten Tschetscheniens (v.l.): Christoph Schilling (Abteilungsleiter Flughafen Leipzig/Halle), Eduard Klein (Paneurasia), Seniorkonsul der Russischen Föderation in Leipzig Pikalew, Tourismusminister Tschetscheniens Muslim Bajtaziev, Konstantin Ermisch (Paneurasia). Bildrechte: MDR/Lars Tunçay

