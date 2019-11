Die Udo-Lindenberg-Ausstellung im Museum der bildenden Künste in Leipzig wird verlängert. Wie das Haus am Dienstag mitteilte, endet die Schau "Zwischentöne" erst am 5. Januar statt wie geplant schon am 1. Dezember. Grund ist demnach das riesige Interesse. Den Angaben zufolge kamen in den acht Wochen seit der Eröffnung fast 40.000 Menschen. Die Ausstellung ist damit schon jetzt eine der bestbesuchten des Museums.