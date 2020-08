Knapp drei Wochen nach einem Tankstellen-Überfall in Leipzig hat die Polizei vier Verdächtige ermittelt. Es handele sich um junge Männer im Alter von 16, 18, 19 und 20 Jahren, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei von ihnen sollen Anfang August mit einem Messer und einer Pistole bewaffnet in die Tankstelle gestürmt sein. Die beiden mutmaßlichen Komplizen hätten im Auto gewartet.