Nach einem Brand in einem Leipziger Umspannwerk am Sonnabendmittag ist es zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig waren sowohl Privathaushalte als auch die öffentliche Infrastruktur in Wahren, Möckern und Wiederitzsch betroffen. So fielen unter anderem Strom, Heizung und Warmwasser aus. Auch einige Ampelanlagen funktionierten nicht mehr und Straßenbahnen mussten kurzzeitig den Betrieb einstellen.