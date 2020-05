Gleich drei Unfälle haben am Dienstag zu Behinderungen im Berufsverkehr auf der A14 nördlich von Leipzig geführt. In Höhe der Abfahrt Nord in Richtung Magdeburg fiel nach Angaben der Polizei in voller Fahrt eine Eisplatte von einem Lastwagen. Der dahinter fahrende Pkw bremste und ein nachfolgendes Auto fuhr auf ihn auf. Es gab mehrere leicht Verletzte.



Nach diesem Unfall bildete sich ein Stau. An dessen Ende fuhr ein Lkw auf einen anderen auf. Etwa 100 Meter hinter diesem Unfall - im bereits zähfließenden Verkehr - gab es einen dritten Unfall. Dort fuhr ein Pkw vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen anderen auf. Und noch einmal zwei Kilometer dahinter ereignete sich der nun vierten Unfall in dieser Reihe - zwischen zwei Pkw. Insgesamt gab es einige Leichtverletzte und viel Blechschaden.