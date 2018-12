Unfall auf A14 bei Leipzig: Fahrer stellt sich Polizei

Nach einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Leipzig hat sich der geflohene Autofahrer gestellt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, meldete sich der Mann am frühen Sonnabendnachmittag auf einem Polizeirevier in Halle. Nach ersten Ermittlungen sei der Mann alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Der 32-Jährige war am Sonnabendmorgen am Schkeuditzer Kreuz mit seinem Wagen ungebremst auf einen Lkw aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer stieg aus und rannte davon. Gegen ihn läuft laut Polizei ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Die A14 in Richtung Magdeburg war rund drei Stunden gesperrt.