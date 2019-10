Auf der Bundesstraße 2 zwischen Krostitz und Pröttitz ist am Donnerstagmorgen ein 21-jähriger Autofahrer tödlich verletzt worden. Er war aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw zusammengestoßen. Das Fahrzeug des Unfallopfers prallte in die Böschung. Die Feuerwehr befreite den reglosen Fahrer aus dem Wrack. Allerdings konnten die Notärzte ihm nicht mehr helfen. Der Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die B2 ist seitdem voll gesperrt, die Polizei leitet um.

Bildrechte: TNN