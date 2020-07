In Leipzig sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag zwei Radfahrer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN sagte, wurden sie in Krankenhäuser gebracht. Weitere Angaben machte er nicht.



Nach ersten Erkenntnissen war an der Kreuzung Waldstraße und Zöllnerweg ein Pkw bei Rot über die Ampelkreuzung gefahren und mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Dieser sei von der Fahrbahn geschleudert worden und habe dabei die Radfahrer erfasst.



Die beiden Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Die Kreuzung musste gesperrt werden, es bildete sich zeitweise ein Stau.