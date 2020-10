Ende kopfüber am Güterzug. So kam das Auto zum Stehen.

Ende kopfüber am Güterzug. So kam das Auto zum Stehen.

Ende kopfüber am Güterzug. So kam das Auto zum Stehen. Bildrechte: Einsatzfahrten Leipzig

In der Nacht zum Sonntag kam es im Leipziger Stadtteil Leutzsch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Güterzug und einem Pkw. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitteilte, sei ein 21-Jähriger auf der Gustav-Esche-Straße gefahren. In einer Kurve fuhr er geradeaus weiter und durchbrach zwei Zäune. Danach blieb das Fahrzeug auf der Gleisanlage stehen und wurde wenig später von einem Güterzug erfasst. Die Lok und der Pkw wurden stark beschädigt.