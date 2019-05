Acht Schüler bei Unfall mit Linienbus in Leipzig verletzt

Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Dienstagmorgen acht Schüler verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus der Linie 70 auf der Gorkistraße in Schönefeld unterwegs, als am Stannebeinplatz plötzlich eine junge Mutter mit ihrem Kleinkind über die Straße lief. Offenbar hatte sie den Bus übersehen. Der 46 Jahre alte Busfahrer machte eine Vollbremsung.