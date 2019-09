Auf der Bundesstraße 87 bei Taucha sind am Montagabend zwei Pkw an einer Kreuzung kollidiert. Dabei hatte ein Audifahrer beim Auffahren auf die B87 offenbar einen Ford übersehen. Dieser wurde durch den Aufprall zunächst in den Gegenverkehr und danach in den Straßengraben geschleudert, wo er gegen mehrere Bäume, Sträucher und einen Zaun krachte. Die beiden Insassen wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Dauerregen, zudem setzte die Dämmerung ein.