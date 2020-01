Autofahrer auf der B2 in Leipzig brauchen viel Geduld. Dort hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Nach MDR-Reporterinformationen soll ein Pkw in Höhe der Richard-Lehmann-Straße in die Leitplanke gefahren sein, nachfolgende Autos hätten nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Eine Person soll verletzt worden sein. Die B2 stadteinwärts musste an der Unfallstelle gesperrt werden. Es staut sich.